V Trnave si pripomenuli výročie odchodu rodákov do SNP

Centrum mesta Trnava Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 25. augusta (TASR) – Výročie vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP) a 73 rokov od odchodu Trnavskej posádky na povstalecké územie si dnes pripomenuli zástupcovia občanov Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Kytice kvetov a vence k Pamätníku SNP na Univerzitnom námestí položili delegácie krajskej a mestskej samosprávy, zástupcovia zastupiteľstiev Českej republiky a Ruskej federácie na Slovensku, oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a ďalší.Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš vo svojom príhovore zdôraznil hrdinstvo tých, ktorí sa do národnooslobodzovacích bojov zapojili. Povedal, že v súčasnosti je dôležité zanechať odkaz budúcim generáciám, že proti násiliu a fašizmu treba vždy povstať.Do SNP z Trnavy odišlo 30. augusta 1944 okolo 3500 prezenčne slúžiacich vojakov, záložníkov a zmobilizovaných dobrovoľníkov. Trnavská posádka bola jedinou zo západného Slovenska, ktorá takto zareagovala na meniacu sa situáciu na vojnovej mape. K Trnavčanom sa pridali piešťanskí letci. Vojaci sa zapojili do bojov v oblasti Hronský Beňadik, Zlaté Moravce, Píla, Horné a Dolné Hámre, Nová Baňa, Žarnovica a Kremnica. Vedenie posádky neskôr rozhodlo o vytvorení práporov Dunaj, ktorý zostal v oblasti Žarnovice, a Kremeň, ktorý sa presunul do Kremničky pri Banskej Bystrici a bránil úsek pri Sklenom, Handlovej a Prievidzi.