V Trnave ukončili výrobu úspešného modelu Citroën C3 Picasso

Trnava 14. júna (TASR) – Po deviatich rokoch kontinuálnej produkcie ukončila trnavská automobilka PSA Groupe Slovakia v pondelok 12. júna výrobu svojho modelu Citroën C3 Picasso. Posledné vozidlo z tohto v Trnave vyrábaného modelu si objednal v sivej farbe "gris shark" zákazník z Veľkej Británie.Produkciu Citroën C3 Picasso začal závod v roku 2008. V tom roku vyrobil vyše 1800 tzv. predsériových kusov. V marci roka 2009 v trnavskom výrobnom centre spustili jeho sériovú výrobu. Z vozidla, ktoré bolo po celú dobu svojho života vyrábané výhradne v Trnave, bolo celkovo vyrobených a zákazníkom do celého sveta vyvezených 501.956 vozidiel Citroën C3 Picasso. Informoval o tom hovorca PSA Groupe Slovakia Peter Švec.uviedol Švec. No tento model si objednávali aj zákazníci v krajinách ako Čile, Alžírsko, Uruguaj, Egypt, Izrael či v štátoch krajín Perzského zálivu. Nasledovníkom tohto modelu bude podľa hovorcu Citroën C3 Aircross Compact SUV, ktorého výroba sa podľa dohody s General Motors presúva do španielskej Zaragozy.Trnavská automobilka PSA Groupe Slovakia zakončila rok 2016 s novým objemovým rekordom 315.050 vyrobených vozidiel. V jubilejnom desiatom roku od spustenia výroby vozidiel v Trnave tak produkcia medziročne vzrástla o 4 %. Aktuálne vytvára okolo 4300 pracovných postov. Začiatkom tohto roka sa rozbehla tzv. štvrtá, víkendová pracovná zmena. Vrátane dodávateľov generuje automobilka na Slovensku okolo 10.000 postov.Celková investícia koncernu na Slovensku už presiahla miliardu eur. V Trnave sa aktuálne vyrába model Peugeot 208 a od septembra 2016 aj plne nový model Citroën C3, ktorý predstavoval industriálnu investíciu vo výške 80 miliónov eur.