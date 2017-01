V Trnave vyrúbali stromy, občania si chcú ustriehnuť náhradnú výsadbu

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 24. januára (TASR) – Petícia proti výrubu stromov na Hlbokej ulici v Trnave v časti známej ako „Všivavý hájiček“ rezonuje v meste od začiatku tohto týždňa. Signatári ju spustili po tom, ako sa začala dávnejšie ohlasovaná asanácia viac ako 200 drevín na kopci pod stredovekými hradbami. No bolo to už v čase, keď boli stromy a kríky takmer všetky vyťaté. Zámerom mesta, ako deklaroval primátor Peter Bročka, je odkryť západnú časť opevnenia a upozorniť na unikátnu stavebnú pamiatku. Súčasťou má byť aj jej nasvietenie.Obyvatelia sídliska Družba na ulici Hlboká, ale aj ďalší Trnavčania, výrub stromov kritizujú. Poukazujú na veľký objem drevín, ktoré boli zlikvidované, pričom medzi chorobou napadnutými bolo určité percento aj zdravých jedincov. A aj to, že sa mesto občanov na názor nespýtalo. Kritici zdôrazňujú najmä zhoršenie kvality životného prostredia pri štvorprúdovej cestnej komunikácii a úlohu vzrastlých stromov počas letných horúčav. K nim sa dnes pridal aj poslanecký klub Naše mesTTo (KDH), ktorý podporil "občiansku iniciatívu smerujúcu k zastaveniu barbarského ničenia zelene na Hlbokej zo strany primátora mesta".píše sa vo vyhlásení, ktoré poskytol predseda klubu Rastislav Mráz médiám. Nekompetentnosť tohto rozhodnutia, ako sa uvádza, ešte podčiarkuje fakt, že primátor ide až teraz objednať statický posudok na hradobný systém, nakoľko svah pri hradbách, ktorý bol doteraz spevnený koreňovým systémom vyrúbaných stromov, bude mať tendenciu zosuvu.Radnica na kritiku Trnavčanov z viacerých fór oficiálne na svojom webe zatiaľ nereagovala. Bročka na svojom profile na sociálnej sieti napísal, že "nikto nejde z Hlbokej robiť mesačnú krajinu a zostávajúce stromy tým získajú viac svetla, a tým aj šancu na normálny rast".napísal primátor Trnavy. Nová výsadba sa uskutoční tak, aby koruny naspodu svahu nechali vyniknúť hradobnému múru, ktorý tam stojí od 14. storočia.Pre obyvateľov Hlbokej je dôležité, aby sľubovaná náhradná výsadba stromov bola prioritne orientovaná na dotknuté územie k štvorprúdovke a "nerozptýlila" sa po okolí. Primátor uviedol, že odstránené stromy budú nahradené vhodnými druhmi priamo v dolnej časti príhradobnej priekopy a na opačnej strane Hlbokej a vo vnútroblokoch.uviedla pre TASR jedna z obyvateliek Hlbokej.Primátor informoval, že tento rok sa budú rekonštruovať hradby od lávky pri poliklinike po nárožnú vežu pri amfiteátri. Časť od práve stavanej veže pri križovatke Rybníková - Hlboká už má projekt nasvietenia opevnenia.