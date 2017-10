V Trnavskom kraji bolo minulý týždeň desať stretov s lesnou zverou

Ilustračné foto Foto: Polícia SR Foto: Polícia SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 23. októbra (TASR) – K desiatim škodovým udalostiam po strete vozidiel s lesnou zverou boli privolaní policajti z Trnavského kraja. Z nich päť sa stalo v sobotu 21. októbra.Ráno o 07.50 h vbehla do cesty osobnému vozidlu srna na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy, po 18.00 h došlo k zrážke so zverou pred Častkovom v okrese Senica, o pár minút neskôr na poľnej ceste medzi Dunajskou Stredou a Veľkými Dvorníkmi.informovala v pondelok krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová. Všetky škodové udalosti sa zaobišli bez zranenia a zistenia požitia alkoholu u vodičov.Linkešová dodala, že v uplynulom týždni zaevidovala polícia v Trnavskom kraji celkovo 30 dopravných nehôd, z nich 16 bolo dohromady v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany, päť v Galante, štyri nehody sa stali v okrese Dunajská Streda a Senica a jednu evidovali policajti v okrese Skalica.“ dodala Linkešová.Polícia pripomína vodičom, ako uviedla hovorkyňa, aby jazdu prispôsobili aj aktuálnemu počasiu, svojim schopnostiam a nezabúdali predvídať. Zvýšiť opatrnosť by mali obzvlášť pri prejazde úsekov ciest, ktoré značkami upozorňujú na zvýšený výskyt zveri.informovala Linkešová. Niektorí vodiči podvedome zrýchľujú, lebo majú pocit, že idú pomalšie. V daždi a v hmle len tzv. denné svetlá nestačia. V každom prípade odporúča polícia dodržať pri jazde bezpečnú vzdialenosť. Na cestách treba počítať aj so znečistenou vozovkou či opadaným lístím. Blato aj lístie môžu spôsobiť šmyk a nepríjemné kolízie.