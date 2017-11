V Trnavskom kraji odhadujú vyššiu účasť, voľby boli pokojné

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR – Maroš Černý Foto: FOTO TASR – Maroš Černý

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 4. novembra (TASR) – Vo volebných obvodoch Trnavského kraja boli voľby do vyšších územných celkov pokojné a bezproblémové. Zhodli sa na tom predsedovia obvodných volebných komisií (ObVK) v Galante, Senici, Skalici, Piešťanoch, Hlohovci a Trnave. Účasť predpokladajú o niečo vyššiu ako vo voľbách spred štyroch rokov. Voliči volili nového predsedu Trnavského samosprávneho kraja z piatich kandidátov a 40 poslancov krajského parlamentu spomedzi 248 uchádzačov.Predseda ObVK v Galante Marek Endel pre TASR uviedol, že žiadny problém ich komisia nemusela riešiť, absolvovali viacero výjazdov do obcí. V Piešťanoch, ako informoval predseda ObVK Vladimír Kubo, riešili výmenu vzorových lístkov na jednom volebnom okrsku, nakoľko na nich niekto označil konkrétne mená kandidátov.dodal s tým, že na základe výjazdov do 57 okrskov odhadujú voličskú účasť vyššiu ako v predchádzajúcich voľbách.V obvode Hlohovec podľa predsedu ObVK Jozefa Burcla prešli všetkých 44 obcí.povedal.Žiadny problém, výtržnosti ani porušenia nezaznamenala ani ObVK v Senici, predsedníčka Dagmara Blažková uviedla, že dopoludnia toale neskôr začali voliči chodiť a percento účasti vzrástlo. Skalický predseda ObVK Jozef Bučka informoval, že členovia komisie navštívili všetkých 43 obcí v obvode. Aj pri Skalici začalo viac ľudí chodiť popoludní až večer a účasť odhadujú o niečo vyššiu ako pred štyrmi rokmi.Vyššiu účasť predpokladá aj predsedníčka ObVK v Trnave Drahomíra Sobolová. "povedala pre TASR.