V Trnavskom kraji opäť úradujú podvodníci a okrádajú seniorov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 30. mája (TASR) – Sedemnásť podvodov a krádeží na senioroch zaznamenala polícia v Trnavskom kraji od začiatku tohto roka. Sedem prípadov nahlásili občania v okrese Trnava, štyri v okrese Dunajská Streda, troch seniorov obrali o peniaze v okrese Piešťany a po jednom prípade evidujú policajti v okresoch Galanta, Skalica a Hlohovec. Za posledné dva mesiace počet oklamaných seniorov vzrástol. Kým začiatkom roka išlo o jeden až dva prípady za mesiac, v apríli to bolo päť prípadov a v máji šesť.Polícia preto upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby boli obzvlášť obozretní. Podvodníci volajú starším osobám najmä v neskorých nočných hodinách alebo skorých ranných hodinách a predstavujú sa nielen ako ich príbuzní alebo známi, napríklad vnuk, syn, brat, sused, spolužiak, ale tiež ako ošetrujúci lekári ich príbuzného.informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. Seniorom napríklad oznámia, že ich príbuzný zavinil pod vplyvom alkoholu ťažkú dopravnú nehodu na Slovensku alebo v Maďarsku, spôsobil škodu a zranenie inej osobe a teraz leží v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri dopravnej nehodne odhryzol jazyk. Od seniorov žiadajú navyše peniaze aj na operáciu príbuzného seniora, nakoľko je v kritickom stave.dodala hovorkyňa.Podvodníci vystupujú aj ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov či iných inštitúcií, tiež ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a popritom pýtajú peniaze na operáciu ich príbuzného v kritickom stave. "Darí" podľa Linkešovej stále aj podomovým predajcom, ktorí lákajú seniorov na "výhodné" kúpy rôzneho tovaru ako vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky, hrnce či nože.Polícia upozorňuje, že v mnohých prípadoch ide o podvodníkov, ktorí sa v prvom rade snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich pod rôznymi zámienkami okradnúť.uviedla policajná hovorkyňa.