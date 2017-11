V Trnavskom kraji otvorili všetky volebné miestnosti

Ilustračné foto Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Trnava 4. novembra (TASR) – Bezproblémový začiatok sobotňajšieho volebného dňa vo všetkých volebných miestnostiach na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) potvrdila TASR zapisovateľka krajskej volebnej komisie v Trnave Alena Dúhová.V TTSK pracuje sedem obvodných volebných komisií a krajská komisia. V rámci dohľadu nad priebehom volieb ich členovia majú v pláne aj výjazdy do jednotlivých volebných okrskom v kraji.V obvode Dunajská Streda je 67 obcí a spolu 117 volebných okrskov, v obvode Galanta 36 obcí a 83 okrskov, Hlohovec 24 obcí a 44 okrskov, v obvode Piešťany je 27 obcí so 62 okrskami, Senica 31 obcí a 51 okrskov, v obvode Skalica je 21 obcí a 42 okrskov a v obvode Trnava 45 obcí a 115 okrskov, z toho v krajskom meste 56. Ich voliči dovedna vyšlú do krajského parlamentu 40 kandidátov. O miesta bojuje 248 kandidátov, o post predsedu piati.