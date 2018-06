V Trnavskom kraji pribudnú nové cyklotrasy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Trnava 12. júna (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) má záujem podieľať sa na viac ako dvestokilometrovej Vážskej cyklomagistrále, ktorá povedie popri rieke Váh. Úrad TTSK je v súčasnosti pred podpisom zmluvy s dodávateľom, ktorý pripraví projektovú dokumentácia na takmer 15-kilometrový úsek Horný Čepeň - Šulekovo. Výstavbu plánuje financovať z finančných prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Predpokladané náklady na výstavbu sú 1,8 milióna eur.V prípade získania nenávratného finančného príspevku z IROP bude TTSK spolufinancovať výstavbu vo výške päť percent z celkových oprávnených výdavkov projektu. Stavebné práce by mohli začať na budúci rok a verejnosti by cyklomagistrála mala začať slúžiť najneskôr v roku 2020.povedal riaditeľ odboru stratégií a projektov TTSK Miroslav Knap.TTSK okrem toho podporuje cyklodopravu v regióne dotáciami na budovanie cyklotrás a cyklochodníkov v mestách a obciach. Deväť obcí v okresoch Dunajská Streda a Galanta - Horné Saliby, Dolné Saliby, Jahodná, Kráľov Brod, Matúškovo, Mostová, Tomášikovo, Trstice a Vozokany spojí viac ako 40-kilometrová trasa. Na jej projektovú dokumentáciou prispeje kraj čiastkou 22.000 eur. Cyklotrasa bude prechádzať obcami.Dovedna prispeje župa na projektové dokumentácie cyklotrás 218.958 eurami, vďaka čomu by mohlo pribudnúť viac ako 80 kilometrov cyklotrás, ktoré budú realizovať mestá a obce.