V troskách zrútenej budovy v Teheráneri stále pátrajú po ľuďoch

Teherán 20. januára (TASR) - Iránske záchranné tímy pracovali celú noc až do dnešného rána a snažili sa dostať k hasičom i ďalším obetiam, uviaznutým v troskách ikonickej komerčnej budovy Plasco, ktorá sa vo štvrtok počas požiaru zrútila v hlavnom meste Teherán. Pri nešťastí zomrelo najmenej zasahujúcich 30 hasičov.V dnešný deň sa na pátraní zúčastňovalo množstvo záchranárov a desiatky vozidiel. Historická výšková budova v centre Teheránu začala horieť vo štvrtok okolo 08.00 h a neskôr sa zrútila.V budove sa nachádzalo vyše 500 dielní na výrobu oblečenia, ich obchody, kancelárie a sklady a bola plná chemických materiálov, informovali úrady. Katastrofa ochromila mesto a hasiči aj ďalší ľudia neskrývane plakali na uliciach a objímali sa, aby si pomohli. Desiatky ľudí čakali v radoch, aby darovali krv.povedal Saíd Šarífí Zádegán, šéf teheránskeho hasičského zboru.Záchranári vykopali niekoľko tunelov z vedľajších budov, aby sa dostali do suterénu zrútenej budovy. Na mieste sú aj skupiny záchranárskych psov.Medzičasom prišla správa, že jeden z hospitalizovaných hasičov podľahol v teheránskej nemocnici ťažkým zraneniam.Zranenia utrpelo celkovo 84 ľudí, ale iba päť z nich muselo byť hospitalizovaných.Učiteľ na dôchodku Amír Mohammadí, žijúci v okolí zrútenej stavby, povedal, že zo strachu nemohol spať celú noc.dodal.Ghásem Rahmání (63), ktorý mal v budove vlastný obchod, stál na neďalekej križovatke a napäto sledoval situáciu.uviedol muž.Úrady vyhlásili, že budova mala slabú konštrukciu a bola postavená pred vyše 50 rokmi. Požiar, ktorý ju zachvátil vo štvrtok, bol najhorší v Teheráne od roku 2005, keď oheň v historickej mešite usmrtil 59 veriacich a zranil takmer 200 ďalších osôb.Budovu so 17 poschodiami dal v 60. rokoch minulého storočia postaviť iránsky židovský podnikateľ Habíb Elghánján a nazval ju podľa svojej firmy vyrábajúcej plasty. V čase výstavby bola najvyššou budovou v meste. Podnikateľa súdili pre obvinenia vrátane špionáže a popravili ho niekoľko mesiacov po Islamskej revolúcii v roku 1979, keď sa dostal k moci súčasný režim. Táto situácia prinútila mnohých príslušníkov židovskej komunity v Iráne ujsť z tejto krajiny.Horiaca výšková budova v Teheráne sa zrútila práve v čase, keď proti plameňom bojovalo množstvo hasičov, a pod troskami uviazlo mnoho ľudí.