V truhle s pozostatkami L. Kaczynského sa našli časti tiel iných ľudí

V roku 1949 sa narodil poľský politik, bývalý poľský prezident LECH KACZYNSKI. Zomrel (tragicky zahynul pri leteckom havárii počas pristávania blízko ruského mesta Smolensk) 10.4.2010.

Varšava 1. júla (TASR) - V truhle s telesnými pozostatkami tragicky zosnulého bývalého poľského prezidenta Lecha Kaczynského, ktoré exhumovali v súvislosti s obnovením vyšetrovania okolností havárie prezidentského špeciálu z apríla 2010 pri Smolensku, boli aj časti tiel dvoch iných osôb. Na dnešnej tlačovej konferencii vo Varšave o tom informoval námestník generálneho prokurátora Marek Pasionek.Pasionek už v apríli konštatoval, že v truhlách niektorých z obetí, ako vtedy naznačovali poznatky z prvých 17 exhumácií, sa nachádzali i časti tiel iných ľudí. Podľa dnešných informácií exhumácie odhalili medzičasom aj zámenu telesných pozostatkov dvoch z obetí. V celkovo deviatich rakvách sa nachádzali tiež časti tiel iných osôb.Informovali o tom spravodajská televízia TVN24 a tlačová agentúra PAP.Pasionek sa však dnes vyhol priamej odpovedi na otázku, či exhumácie a súdne pitvy potvrdili alebo vyvrátili tézy o údajnom atentáte na poľský prezidentský špeciál. Podľa jeho slov budú prvé výsledky známe až v tomto mesiaci, on osobne však mieni trvať na stanovení príčin úmrtia všetkých obetí.Ráta sa tak s pokračovaním kontroverzne vnímaných exhumácií a pitiev až do apríla 2018.K havárii poľského špeciálu došlo 10. apríla 2010. Lietadlo prepravovalo poľský prezidentský pár - Lecha a Mariu Kaczynských - a ďalších príslušníkov poľskej elity do Smolenska, kde si v neďalekej Katyni mali uctiť pamiatku tisícov zajatých poľských dôstojníkov, ktorých počas druhej svetovej vojny zastrelila sovietska tajná polícia.Lietadlo sa však zrútilo pri pokuse o pristátie na letisku Smolensk-Severnyj. O život prišlo všetkých 96 ľudí na palube.