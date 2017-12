V Tunisku spojili tradíciu s podnikaním, vyrábajú a vyvážajú harissu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tunis 23. decembra (TASR) - Recept na pálivú harissu sa v tuniských rodinách už niekoľko storočí dedí z generácie na generáciu. Matky ho odovzdávajú svojim dcéram spolu s kulinárskymi skúsenosťami ako cenné rodinné tajomstvo.Pálivá pasta harissa sa pridáva do tradičných jedál v regióne Magreb na severe Afriky. Skupina vyše 150 tuniských žien však harrisu nepripravuje už len pre svoje rodiny. Zarábajú peniaze tým, že vyrábajú a dokonca vyvážajú toto stáročné tajomstvo svojich predkov.Harissa je vyrobená z papriky sušenej na slnku, čerstvo pripravených korenín a olivového oleja, aby sa zachovala aj "zmäkčila" jej pálivá chuť. Je súčasťou väčšiny jedál v reštauráciách v Tunisku a vďaka cestovnému ruchu si získala popularitu aj v zahraničí.V roku 2013 sa skupina žien z vidieckej oblasti v centrálnom Tunisku spojila a vytvorila družstvo nazvané "Tahadi" - čo v arabčine znamená "výzva".Obchádzali domácnosti od dverí k dverám, aby presvedčili ostatných, nech sa k nim pridajú. Spojili svoje vedomosti a začali spolu predávať svoje výrobky.Ženy mohli využiť oficiálny vládny projekt na podporu miestnej produkcie a dostali školenie o technických, hygienických a komerčných aspektoch svojho podnikania.Tahadi má teraz 164 zamestnancov a je jednou z prvých firiem v Tunisku, ktorá pracuje výhradne s miestnymi vidieckymi ženami v rotačnom systéme - jej členky pracujú podľa flexibilného plánu.V bielom laboratóriu ženy v rukaviciach umývajú a pripravujú suroviny, ktoré potom stroje spracujú na povestnú červenú pastu.Ženy tak zohrávajú kľúčovú úlohu v tuniskom hospodárstve, povedal Faruk Ben Salah z PAMPAT, projektu OSN, Švajčiarska a Tuniska, ktorého cieľom je dostať na trh vidiecke produkty ako harissa."Hlavnou úlohou je vytvoriť im čo najskôr vhodné pracovné podmienky," povedal.Zatiaľ čo nezamestnanosť žien v celej krajine je na úrovni 22,5 %, vo vidieckych provinciách podľa Národného štatistického úradu z roku 2015 prekračuje 35 %.Mnohé zo žien, ktoré teraz pracujú v Tahadi, robili predtým na poli v "strašných podmienkach", alebo"čakali, kým ich manželia nepriniesli domov peniaze.Salah povedal, že PAMPAT by mohol pomôcť spoločnosti Tahadi diverzifikovať svoju produkciu, aby poskytla viac príležitostí zamestnať ženy, ktoré žijú v odľahlejších vidieckych oblastiach.Tahadi vyrába harissu pod značkou Errim, ktorá si už získala meno. Predáva sa v obchodoch s gurmánskymi potravinami nielen v Tunisku, ale aj vo Švajčiarsku a Nemecku a objednávky už prišli aj z Francúzska a Talianska. Prebiehajú aj rokovania o exporte do Kanady.