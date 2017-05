V Tunisku zachránili migrantov. Stovky utečencov dorazili do Talianska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tunis 28. mája (TASR) - Tuniské námorníctvo zachránilo pred utopením sa na mori pri východnom pobreží krajiny 126 migrantov, informoval dnes Tuniský Červený kríž. Migranti sa v sobotu v noci plavili do Talianska, keď ich gumený čln začal mať neďaleko tuniského mesta Zarzis v Stredozemnom mori problémy.Medzi zachránenými bolo 48 žien a tri malé deti.Afričania sa vydali na more z líbyjského pobrežného mesta Sabratha tri dni predtým, citovala tuniská tlačová agentúra TAP Červený kríž. Všetkých prevezenú z prístavu Zarzis do ubytovacích centier, ktoré spravujú Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov a Medzinárodná organizácia pre migráciu. Obe agentúry tiež rozhodnú o ich osude.Ide o najnovší incident v sérii tragédií týkajúcej sa migrantov, ktorí sa zúfalo pokúšajú cez Stredozemné more dostať do Európy.Líbya je hlavným bodom odchodu pre migrantov smerujúcich do Európy. Mnohí z nich pochádzajú z chudobných afrických krajín a dúfajú, že v Európe nájdu prácu.V Líbyi vládne chaos odkedy bol v roku 2011 zvrhnutý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí. Severoafrická krajina sa stala veľkým zhromaždiskom migrantov, ktorí dúfajú, že ich prevádzači dostanú do Európy.Menšiu odyseu spôsobenú summitom krajín G7 v Taormine na Sicílii má za sebou takmer 1500 úplne vyčerpaných utečencov, ktorí dnes dorazili do juhotalianskeho mesta Neapol.Jedna z lodí organizácie Lekári bez hraníc objavila migrantov na viacerých plavidlách vo štvrtok, aby ich napokon komplikovane dostala na palubu Vos Prudence s kapacitou iba 600 osôb.Keďže na Sicílii z bezpečnostných dôvodov nemohli zakotviť žiadne lode počas spomínanej vrcholnej schôdzky, pomery na lodi označili viacerí zainteresovaní za prekérne a navyše kritizovali ako neprijateľné, že politici kvôli summitu ohrozili životy toľkých ľudí.Po skončení vrcholnej schôdzka dostalo napokon plavidlo v sobotu povolenie doplniť zásoby v prístave v Palerme na Sicílii, aby odtiaľ pokračovalo v ceste do Neapolu.Na palube bolo aj 140 žien, 45 detí a dve mŕtve telá nešťastníkov objavených v člnoch.Iné plavidlo humanitárnej organizácie MOAS prepravilo asi 560 ľudí do kalábrijského Crotone, pričom na jeho palube boli aj mŕtve telá 34 obetí, ktoré našli po minulotýždňovom nešťastí vo vodách Stredozemného mora.