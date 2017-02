V Tunisku zadržali podozrivých z terorizmu, stretávali sa v kúpeľoch

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Tunis 4. februára (TASR) - Tuniské úrady zatkli sedem osôb podozrivých v členstva v teroristickej skupine, ktorí sa schádzali vo verejných kúpeľoch, aby sa vyhli sledovaniu. K zadržaniu došlo v meste Bin Arús ležiacom južne od hlavného mesta Tuniska, informoval tamojší rezort vnútra.Zadržaní sa priznali k tajným schôdzkam a uviedli, že s majiteľom sa dohodli, že v isté dni budú mať priestory hammamu výlučne pre seba.Mužov vo veku od 31 do 48 rokov, ako aj majiteľa kúpeľov čaká zrejme vznesenie žaloby pre členstvo v teroristickom zoskupení.Tunisko v poslednom období zažilo niekoľko teroristických útokov, ktoré mali vplyv na oblasť cestovného ruchu - hlavný zdroj príjmov tuniskej ekonomiky. K zodpovednosti za väčšinu útokov sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS).Tunisko čelí zvýšenej hrozbe islamských militantov od revolúcie z roku 2011 a od prechodu k demokracii. Podľa oficiálnych odhadov niekoľko tisíc Tunisanov odišlo bojovať do Iraku, Sýrie a Líbye po boku IS a ďalších skupín. Ďalšiu ranou pre povesť Tuniska sa stal čin Tunisana Anisa Amriho, ktorý vlani v decembri na vianočných trhoch v Berlíne zámerne vrazil do skupiny návštevníkov, pričom 12 z nich zabil.