V Turecku na šiestich aktivistov uvalili vyšetrovaciu väzbu

Andrew Gardner Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 18. júla (TASR) - Istanbulský súd dnes rozhodol, že šesť ľudskoprávnych aktivistov vrátane šéfky tureckej pobočky Amnesty International (AI) bude vo vyšetrovacej väzbe až do procesu.Idil Eserovú a päť ďalších vrátane dvoch zahraničných lektorov zo Švédska a Nemecka obvinili z podpory teroristickej organizácie, informoval Andrew Gardner, turecký expert pre AI. Zatiaľ nie je jasné, ktorú teroristickú organizáciu mali podporovať. Štyroch ďalších aktivistov, ktorým hrozila väzba, pustili na slobodu. Nemôžu však cestovať do zahraničia a musia sa pravidelne hlásiť na polícii.Týchto desať osôb zadržali 5. júla, keď sa zúčastňovali na konferencii o digitálnej bezpečnosti v Istanbule. Stalo sa tak mesiac po tom, ako polícia zatkla Tanera Kiliča, predsedu správnej rady Amnesty Internatiol Turecko.Ľudskoprávne skupiny označili zadržania za "groteskné zneužívanie moci". Vyšetrovacia väzba pred procesom môže v Turecku trvať až do päť rokov, pripomína agentúra DPA.Na stretnutí skupiny G20 v Hamburgu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uviedol, že konferencia, na ktorej boli aktivisti zatknutí, mala "znaky pokračovania" vlaňajšieho nevydareného pokusu o prevrat z 15. júla.Od pokusu o prevrat prebiehajú v Turecku politické čistky a zo štátnej služby a armády i súkromného sektora bolo prepustených už viac ako 142.000 ľudí. Ďalších takmer 50.000 ľudí zatkli a obvinili z účasti na prevrate alebo z prepojenia na pučistov.