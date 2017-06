V Turecku sa zotavuje turizmus: Prišlo o 18 % viac ľudí zo zahraničia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 3. júna (TASR) - Cestovný ruch v Turecku zaznamenal v apríli rast o vyše 18 %. To znamená prvý pozitívne sa vyvíjajúci mesiac od konca roka 2015.Ako tento týždeň uviedlo turecké ministerstvo cestovného ruchu, počet zahraničných návštevníkov v Turecku vzrástol v apríli medziročne o 18,1 % na 2,07 milióna. To znamená prvý medziročný rast po 20 mesiacoch systematického poklesu počtu zahraničných turistov.Najviac sa pod návrat k rastu podpísali Rusko a Nemecko. Najmä ruskí turisti sa vo veľkom začali do Turecka vracať. V porovnaní s aprílom 2016 sa ich počet zvýšil takmer o 486 % a z celkového počtu zahraničných návštevníkov tvorili 8,8 %. Počet nemeckých turistov vzrástol o 6,7 %, pričom na celkovom počte zahraničných turistov sa Nemci podieľali 12,7 %.Výrazné zvýšenie počtu turistov zaznamenalo Turecko aj zo strany Iránu. Počet týchto návštevníkov vzrástol v apríli medziročne o 28 %. Z celkového počtu zahraničných turistov tvorili Iránci v apríli 5,8 %. Turecko je populárne aj pre Ukrajincov, ktorých počet oproti aprílu 2016 vzrástol o 19,3 %, či v prípade západných krajín Britov, ktorých počet vzrástol medziročne o 8,9 %.Vývoj v apríli prispel aj k rastu za prvé štyri mesiace tohto roka. Od januára do konca apríla dosiahol počet zahraničných turistov v Turecku 5,87 milióna. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast o 1 %.Cestovný ruch Turecka, ktorý je jednou z kľúčových oblastí ekonomiky, zaznamenal prudký pokles po tom, ako koncom roka 2015 turecká stíhačka zostrelila v blízkosti turecko-sýrskych hraníc ruské bojové lietadlo. Nasledovala ostrá reakcia Moskvy, ktorej súčasťou bolo embargo na dovoz tureckých produktov do Ruska a prakticky zastavenie príchodu ruských turistov do tureckých letovísk. K tomu sa pridali politické nepokoje, teroristické útoky a zmarený pokus o vojenský prevrat.Výsledkom bol prudký pokles cestovného ruchu za celý rok 2016. V minulom roku sa počet zahraničných turistov v Turecku oproti roku 2015 znížil približne o 30 %.