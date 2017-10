V Turecku vydali desiatky zatykačov na údajných stúpencov Gülena

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 3. októbra (TASR) - Zatykače na ďalších 112 zamestnancov verejnej správy vydali dnes v Turecku v rámci vyšetrovania vlaňajšieho neúspešného pokusu o štátny prevrat, a to pre podozrenie z kontaktov so sieťou zodpovednou za zmarený pokus o puč z júla 2016.Informáciu priniesla štátna tlačová agentúra Anadolu.Časť podozrivých už skôr prepustili zo zamestnania, u časti z nich zamestnanecký pomer trval i dnes. Podľa agentúrnych zdrojov je centrom policajnej akcie v tejto súvislosti síce Istanbul, operácia bezpečnostných zložiek prebieha však aj v siedmich iných provinciách krajiny.Turecká polícia predviedla dnes doteraz 35 podozrivých, avšak jej akcie vrátane domových prehliadok ešte pokračujú.Iná turecká tlačová agentúra Dogan paralelne informovala o vydaní zatykačov pre podozrenie z kontaktov s hnutím kazateľa Fethullaha Gülena, obviňovaného Ankarou zo zosnovania neúspešného pokusu o štátny prevrat, i na 21 pracovníkov rezortu školstva a 126 zamestnancov ministerstva mládeže a športu.Všetkých týchto podozrivých s výnimkou piatich už skôr prepustili zo zamestnania.Po pokuse o prevrat z 15. júla 2016 zadržali v Turecku desaťtisíce ľudí a prepustili alebo suspendovali viac ako 150.000 príslušníkov armády, ako aj zamestnancov štátneho či súkromného sektora. Z takéhoto postupu vyjadrili obavy ľudskoprávne organizácie i viaceré západné vlády. Turecká vláda ho však považuje za oprávnený vzhľadom na závažnosť hrozieb, ktorým je krajina vystavená. Ankara navyše tvrdí, že Gülenovi stúpenci po roky prenikali cielene do štátnej správy.