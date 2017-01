V Turecku zabili atentátnika,ktorý chcel zaútočiť na policajnú stanicu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 10. januára (TASR) - Turecká polícia zabila dnes atentátnika, ktorý sa pokúsil zaútočiť na policajnú stanicu v meste Gaziantep neďaleko hranice so Sýriou. Pri streľbe utrpel menej závažné zranenia jeden policajt. Informovali o tom turecké médiá vrátane súkromnej televíznej stanice NTV, ktorá sa odvolala na miestnych žurnalistov.Útočník začal strieľať do policajtov pri vchode stanice, policajní príslušníci však paľbu opätovali a muža usmrtili. Polícia je presvedčená, že mal komplica, ktorého sa snaží teraz vypátrať a zadržať.Na miesto činu boli povolané komandá na zneškodňovanie bômb pre prípad, že by mal mŕtvy atentátnik na sebe výbušninu, informovala štátna tlačová agentúra Anadolu.V Turecku vládne napätie po sérii útokov, ktoré úrady pripisujú kurdským militantom a extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Krajina stále zápasí aj s dôsledkami prekazeného júlového štátneho prevratu, z ktorého Ankara obviňuje hnutie vedené moslimským duchovným Fethullahom Gülenom, žijúcim v súčasnosti v Spojených štátoch.Minulý týždeň pri útoku neďaleko súdnej budovy v Izmire, treťom najväčšom meste Turecka, zahynuli policajt a zamestnanec súdu. Dvaja útočníci, ktorí pri budove odpálili vozidlo plné výbušnín, prišli tiež o život pri prestrelke s políciou. Turecké úrady uviedli, že za útokom stojí zakázaná Strana kurdských pracujúcich (PKK).Útok na súdnu budovu nasledoval len niekoľko dní po tom, čo počas silvestrovského a novoročného večierka v nočnom klube v Istanbule zastrelil útočník 39 ľudí. K násilnému činu sa prihlásil IS a uviedol, že to bola odveta za vojenské operácie Turecka v Sýrii. Strelec z klubu je stále na úteku.Úrad guvernéra v Ankare dnes oznámil, že na 30 dní preventívne zakazuje všetky verejné zhromaždenia a demonštrácie, a to z bezpečnostných dôvodov. Podľa guvernéra totiž hrozia prípadné útoky