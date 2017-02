V Turecku zadržali dvoch mužov, ktorí mali plánovať útoky v Európe

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 11. februára (TASR) - V Turecku zadržali dvoch mužov, o ktorých sa polícia domnieva, že v spolupráci s džihádistickou skupinou Islamský štát (IS) plánovali teroristické útoky v Európe. Informovala o tom dnes turecká tlačová agentúra Anadolu.Dvojica podľa informácií Anadolu podstúpila v uplynulých troch mesiacoch v Sýrii výcvik na zaobchádzanie so zbraňami a výbušninami. Ide o Mahamada Labana, 45-ročného občana Dánska pôvodom z Libanonu a Mohammeda Tefika Saleha, 38-ročného občana Švédska pôvodom z Iraku.Zadržaných vypočúvali policajti desať dní v provincii Adana v južnom Turecku.Švédske úrady upovedomila Salehova manželka. Saleh podľa nej spolu so svojimi dvoma dcérami prešiel v roku 2014 z Turecka do Sýrie, kde sa pridal k IS, uvádza sa v správe Anadolu. Manželka do Sýrie nešla a vrátila sa do Švédska.Anadolu ďalej uviedla, že pri Labanovi sa našli fotografie, na ktorých tento zadržaný Dán pózuje s guľometom v ruke a vo vojenskom odeve v zákope.