V Turecku zadržali muža odsúdeného v Belgicku na 7 rokov za terorizmus

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara/Brusel 8. februára (TASR) - V Turecku zadržali muža, ktorého vlani v máji v Belgicku odsúdili za terorizmus na sedem rokov väzenia. Muž však podal odvolanie a belgický súd ho až do odvolacieho konania ponechal na slobode. Khaled K. túto situáciu využil a koncom uplynulého roka ušiel do Turecka.Ako dnes informoval spravodajský portál belgického denníka La Derniere heure, Khaled K. bol blízkym priateľom samovražedného atentátnika Najima Laachraouiho, ktorý bol jedným z páchateľov atentátov v Bruseli z 22. marca 2016.Belgicko zaslalo do Turecka žiadosť o vydanie Khaleda K., ale tamojšie úrady ho tiež stíhajú za terorizmus.Podľa belgického denníka Le Soir sa Khaled K. narodil v roku 1990 v meste Uccle a má dvojité občianstvo - belgické i sýrske. Do Sýrie odišiel v roku 2013 a zapojil sa tam do bojov občianskej vojny v rámci džihádistickej jednotky Madžlís šúra. Do Belgicka sa vrátil vo februári 2014. V októbri 2014 ho zatkla belgická polícia.