V Turecku zadržali osoby podozrivé z prípravy útoku a členstva v IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 9. februára (TASR) - Turecká polícia dnes informovala o zadržaní štyroch osôb podozrivých z prípravy teroristického útoku a členstva v militantnej organizácii Islamský štát (IS). Osoby boli zadržané v meste Gaziantep pri sýrskych hraniciach, priblížila agentúra Anadolu.Polícia im pri zásahu zároveň zhabala 24 samovražedných pásov s približne 150 kilogramami výbušnín a tiež dve automatické pušky. Národnosť zadržaných nebola bezprostredne známa.Turecko zažilo v minulom roku množstvo útokov, ktoré mali na svedomí členovia IS či kurdskí militanti. Tamojšie bezpečnostné zložky zadržali minulý týždeň pri raziách v dovedna 29 provinciách takmer 750 ľudí podozrivých z napojenia na IS.Do Turecka dnes pricestoval riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Mike Pompeo. Na svojej prvej zahraničnej ceste v úrade by sa mal stretnúť so svojim tureckým náprotivkom a tiež s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.Zhovárať sa s nimi bude o boji proti IS v Sýrii a Iraku vrátane operácie na znovuzískanie bašty týchto militantov, severosýrskeho mesta Rakka. Uviedol to dnes pre agentúru AP zdroj oboznámený so situáciou, ktorý si neželal byť menovaný.Pompeovej návšteve predchádzal utorňajší telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa s Erdoganom. Ankara dúfa, že sa jej podarí počas Trumpovej vlády zlepšiť vzťahy s USA. Tie sa vyhrotili pre rozhodnutie Obamovej administratívy nevydať Turecku moslimského duchovného Fethullaha Gülena, ktorého Ankara obviňuje zo zosnovania potlačeného júlového pokusu o vojenský prevrat.