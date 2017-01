V Turecku zatkli ohľadne istanbulského útoku päť členov IS

Na videosnímke ozbrojený útočník strieľa pred nočným klubom v tureckom Istanbule 1. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 4. januára (TASR) - Turecká polícia zadržala dnes päť podozrivých militantov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorí majú mať súvislosť s teroristickým útokom v Istanbule, ktorý si na prelome rokov vyžiadal 39 mŕtvych a približne 70 zranených. Oznámili to tamojšie štátne médiá.Bezpečnostnú operáciu spustili v prístavnom meste Izmir, uviedla agentúra Anadolu. Útočník vraždil v nočnom klube Reina, kde stovky ľudí oslavovali príchod nového roka. Strelec, ktorého totožnosť úrady dosiaľ nezverejnili, je stále na úteku a podľa dostupných informácií je príslušníkom moslimskej národnostnej menšiny Ujgurov v Číne.K zodpovednosti za masaker sa prihlásil IS. Turecké médiá s odvolaním sa na bezpečnostných odborníkov uviedli, že páchateľ je vysoko profesionálny zabijak. Podľa experta na boj proti terorizmu Abdullaha Agara spôsob, akým atentátnik postupoval, ukazuje, že "".Polícia už zadržala v súvislosti s týmto činom aj ďalších najmenej 14 podozrivých vrátane rodinných príslušníkov hľadaného muža. Tlačová agentúra Dogan informovala, že na tureckých letiskách a hraničných priechodoch platí stav vysokej pohotovosti a polícia zastavuje každého, kto sa podobá na hľadaného teroristu.