V Turecku zrejme zadržali sociológa s nemecko-tureckým občianstvom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 13. apríla (TASR) - Necelé dva mesiace po prepustení spravodajcu periodika Die Welt Deniza Yücela zadržali v Turecku zrejme ďalšieho nemeckého občana. Aj keď to turecká strana zatiaľ oficiálne nepotvrdila, nemecké ministerstvo zahraničných vecí vychádza z toho, že zadržaný bol Adil Demirci.Muž, ktorý podobne ako Yücel disponuje dvojakým nemecko-tureckým občianstvom, bol v Turecku na dovolenke. Uviedla to nemecká novinárka Mešale Toluová, ktorú do decembra 2017 takisto väznili v Turecku.Demirci je jedným z troch spolupracovníkov ľavicovej agentúry Etha, ktorých v noci na piatok zadržali pri policajnej razii v Istanbule. Pre rovnakú agentúru pracovala až do uväznenia v apríli 2017 i Toluová, ktorá nesmie Turecko opustiť ani po decembrovom prepustení z vyšetrovacej väzby.Demirci je sociológ, ktorý žije v Kolíne nad Rýnom, kam sa mal vrátiť v sobotu. Pre spomínanú agentúru posielal príspevky z Nemecka, vyplýva z informácií, ktoré tlačová agentúra DPA získala z okruhu jemu blízkych ľudí.Nemecký generálny konzulát v Istanbule sa usiluje nadviazať kontakt s Demircim, aby mu poskytol konzulárnu starostlivosť. Je v kontakte i s jeho blízkymi a tureckými úradmi.Príčina zadržania nie je zatiaľ známa, takže Demirciho zatiaľ podľa rezortu diplomacie nemožno priradiť k nemeckým občanom uväzneným z politických dôvodov. V Turecku zatiaľ zostávajú za mrežami štyria nemeckí občania, na ktorých sa vzťahuje uvedená charakteristika. Identita troch z nich nie je známa, štvrtým je 73-ročný Enver Altayli, ktorý má podobne ako Yücel a Demirci dvojaké občianstvo.