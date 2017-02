V týchto krajoch zatvorili chrípkové prázdniny školy

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Košice 3. februára (TASR) - Zvýšená chorobnosť na respiračné ochorenia v Košickom kraji si počas tohto týždňa vyžiadala zatvorenie 92 škôl. Tzv. chrípkové prázdniny mali v 44 materských, 41 základných a siedmich stredných školách. Najviac ich bolo v okrese Košice okolie (27), v meste Košice (19) a v okresoch Trebišov (17) a Spišská Nová Ves (15). Informoval o tom dnes košický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ).Celkovo hlásili lekári v 5. kalendárnom týždni 12.971 chorých na akútne respiračné ochorenie (ARO). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u detí do päť rokov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu chorobnosti o 0,3 percenta.Z celkového počtu bolo 1116 prípadov chrípky a jej podobných ochorení. Komplikovaný priebeh chorôb bol u 214 osôb, najčastejšie išlo o zápaly prínosových dutín.V Trnavskom kraji zatvorili pre chrípku 65 školských zariadeníAž 65 školských zariadení bolo v tomto týždni zatvorených v Trnavskom kraji pre chrípku. Najviac v okrese Galanta, kde zostali doma žiaci desiatich materských škôl (MŠ) a ôsmich základných škôl (ZŠ). Celkovo bolo zaznamenaných 12.878 akútnych respiračných ochorení (ARO), z toho chrípke podobných ochorení bolo 2697. V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom to je pokles ARO o 2,16 percenta a vzostup chrípky o 11,40 percenta.Podľa informácií Dagmar Kollárovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave po okrese Galanta v počte zatvorených škôl nasleduje Skalica, kde mali voľno žiaci ôsmich materských škôl (MŠ), šiestich základných (ZŠ) a jednej strednej školy (SŠ).uviedla Kollárová.Celková najvyššia chorobnosť bola evidovaná v okrese Dunajská Streda a v kategórii detí od 6 do 14 rokov. Z celkového počtu ochorení bol u 2,1 percenta ochorení hlásený komplikovaný priebeh, najčastejšie išlo o zápal prínosových dutín.