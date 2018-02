V týchto obciach budú fašiangové oslavy podľa zápisu v UNESCO

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 1. februára (TASR) – Fašiangové či masopustové sprievody majú v Českej republike bohaté tradície v mnohých regiónoch.Rituálny sprievod a masky tých na Hlinecku vo východných Čechách sa prakticky nezmenili od konca 19. storočia, čo umožnilo v roku 2010 ich zápis do Zoznamu nehmotného svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Masopustové oslavy v obciach tohto mikroregiónu sú zdokumentované aj v stálej expozícii v Hlinsku. Takmer v autentickej historickej podobe ich možno zažiť v sobotu (3.2.) v obciach Hamry a Studnice i 10.2. v obci Vortová.Podľa Marcely Šimánkovej z Mikulova svojimi tradičnými fašiangovými sprievodmi obcou je známa aj moravská časť Mikulovsko. Ľudia oblečení do krojov a rôznych prevlekov chodia dedinou od rána do večera a v každom dome zvonia. Je to také tradičné veselie, ktoré obyčajne končí zábavou s pochovávaním basy."Tým vlastne končí hodovanie a začína sa pôst pred veľkonočným obdobím. Fašiangové pochody prebiehajú vo februári od prvého víkendu a sú vo všetkých obciach Mikulovska. Každá z nich si to organizuje sama, niektoré s väčšou tradíciou, niektoré s menšou. V podstate ten základný sprievod v maskách je rovnaký," uviedla pre TASR Šimánková, odborný zamestnanec mesta Mikulov.V najväčšom skanzene v strednej Európe pri Rožnově pod Radhoštěm v prvú februárovú sobotu okrem sprievodu budú pravé zabíjačkové hody aj so súťažou o najlepšiu klobásu a najchutnejšiu tlačenku. Tieto ľudové tradície nebývajú organizované len na vidieku.Aj obyvatelia českej metropoly s jej návštevníkmi môžu zažiť atmosféru hodovej zábavy v maskách. V sobotu je v Prahe 7 plánovaný veľký Letenský masopust. Dopoludnia sa možno zúčastniť sprievodu zo Strossmayerovho námestia smerom na Letnú do galérie Scarabeus, popoludní v Národním zemědělskem muzeu možno ochutnať tradičnú masopustnú gastronómiu.V ten deň budú zabíjačkové hody i na Karlínskom námestí aj s remeselnými trhmi, jazdou na konskom voze a netradičnou masopustovou dielňou. Na Kampe bude hemženie masiek počas Malostranského masopustu (10.2.). K najstarším podobným pražským akciám patrí trojdňový (10. – 11. a 13. 2.) Žižkovský masopust, ktorého záverečný sprievod vyvrcholí ohnivou šou.