V týchto okresoch SR platí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júla (TASR) - Pri dlhotrvajúcom horúcom počasí narastá nebezpečenstvo vzniku požiaru v prírode. Hasiči preto varujú pred zakladaním ohňa. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru totiž momentálne platí pre 18 okresov na Slovensku. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).Hasiči upozorňujú, že aj z malého ohňa môže vzniknúť rozsiahly požiar. Podľa nich je dôležité rešpektovať a brať na vedomie zákazy a odporúčania, ktoré v horúcom období platia v lesoch, na lúkach a iných trávnatých a prírodných plochách. Tie sú uvedené na značkách, ktoré sú umiestnené na viditeľných miestach.podotkla Farkasová.Okresné riaditeľstvá HaZZ vyhlasujú čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre jednotlivé okresy na Slovensku, pričom v súvislosti s týmto vyhlásením sa zakazuje najmä fajčiť, odhadzovať horiace či tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Taktiež vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov či spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá takýto zákaz poruší, až do výšky 16.596 eur. Fyzickej osobe môže byť uložená pokuta do výšky 331 eur.