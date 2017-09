V týždni mobility môžu cestovať košickí vodiči v MHD zadarmo

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 18. septembra (TASR) - V rámci Európskeho týždňa mobility môžu vodiči v Košiciach do štvrtka (21.9.) cestovať MHD zadarmo. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) sa podľa Jozefíny Flegnerovej z košického magistrátu pravidelne zapája do Európskeho týždňa mobility.vysvetlila Flegnerová.Súčasťou Európskeho týždňa mobility je aj svetový Deň bez áut, v rámci ktorého bude v piatok (22.9.) MHD zadarmo pre všetkých. V tento deň DPMK vystaví aj historický autobus Ikarus 280 v mestskej časti Západ v čase od 10. do 18. h.skonštatovala Flegnerová.Európska komisia vyhlásila po prvý raz Európsky týždeň mobility v roku 2002. Odvtedy sa táto kampaň dostala do povedomia verejnosti a zapája sa do nej čoraz viac európskych miest. Svetový Deň bez áut sa z iniciatívy Európskej komisie uskutočnil prvý raz v roku 2000.