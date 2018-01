V ubytovniach pre utečencov v Nemecku je 100.000 voľných miest

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 4. januára (TASR) - Dva roky po najväčšom príleve utečencov do Nemecka nie je v tamojších záchytných zariadeniach a hromadných ubytovniach obsadených približne 100.000 miest vytvorených pre migrantov, aj keď mnohé spolkové krajiny už v poslednom čase výrazne zredukovali tieto kapacity.Súčasne majú v aglomeráciách ťažkosti nájsť prisťahovalcom trvalé ubytovanie, vyplýva z prieskumu tlačovej agentúry DPA, ktorého závery zverejnili vo štvrtok. V Berlíne žije ešte približne 3700 utečencov naďalej v núdzových ubytovniach, zriadených v starých kasárenských alebo kancelárskych budovách.Počty utečencov prichádzajúcich do Nemecka už od vrcholu krízy výrazne poklesli.V najľudnatejšej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko sú záchytné centrá a tzv. ústredné ubytovacie zariadenia s celkovo 22.000 miestami aktuálne zaplnené len do polovice. Pre porovnanie: v decembri 2015 tam bolo k dispozícii 78.000 miest, z ktorých 50.000 bolo obsadených utečencami. Voľné kapacity v rôznom rozsahu hlásili aj ďalšie spolkové krajiny s výnimkou Dolného Saska.Viaceré spolkové krajiny chcú prijímacie kapacity naďalej zmenšovať a príslušné objekty renovovať. Značnou neistotou v tejto súvislosti je však ďalší vývoj migrácie z Afriky a Ázie do Európy.zdôraznil dolnosaský minister vnútra Boris Pistorius. Od spolkových úradov očakáva, že budú sledovať pohyby utečencov a spolkové krajiny informovať pomocou určitého systému skorého varovania lepšie, ako to bolo v roku 2015.Žiada to aj durínsky minister pre integráciu Dieter Lauinger, podľa ktorého je potrebná väčšia istota pri plánovaní, a to najmä preto, že spolkové krajiny si udržiavajú rezervy, čo má svoje náklady.