V uliciach bratislavského Starého Mesta sa bude opäť cestovať časom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Bratislava 29. júna (TASR) – Obyvatelia a návštevníci hlavného mesta si budú môcť koncom týždňa v uliciach bratislavského Starého Mesta opäť zacestovať v čase. Mestská časť totiž pripravuje na piatok a sobotu (30. 6. a 1. 7.) druhý ročník festivalového podujatia s názvom Cestovanie časom, ktoré by malo spojiť povedomie histórie so súčasnosťou. "Cieľom je priblížiť minulosť a zároveň ju prepojiť so súčasnosťou. Hviezdoslavovo námestie ožije historickými scénickými výjavmi, módnymi prehliadkami, koncertmi a aktivitami pre deti," uviedla pre TASR Nora Remiárová zo staromestského miestneho úradu.Festival otvorí v piatok o 20.00 h scénická kompozícia z histórie Bratislavy s názvom Cestovanie časom. Scenár kompozície pripravil Daniel Hevier a návštevníkom sa predstavia mnohí slovenskí herci spolu so študentmi bratislavského konzervatória.V sobotu bude podujatie pokračovať od 13.00 h, kedy je pripravený najmä program pre deti i koncert Funny Fellows so svojou old time music. Následne sa môžu návštevníci vidieť živý orloj na balkóne historickej budovy Slovenského národného divadla (SND). "O 15.00 a 17.00 h odtrúbia fanfáry a postupne sa bude objavovať 12 postáv z bratislavských dejín a povestí, napríklad Paracelsus, Mestský kat, Rytier Roland, Obor Klingsor, Bosorka či Pani Bratislava," priblížila Remiárová.Pripravená je tiež scénka s názvom Mária Terézia na návšteve kláštora Notre Dame, ktorá bude venovaná 300. výročiu narodenia tejto panovníčky. Vo vstupe o Ľudovítovi Štúrovi sa zasa predstaví Daniel Hevier, s Rytmikou sa presunú návštevníci do keltského obdobia, vystúpenie pripravuje aj Základná umelecké škola Ľ. Rajtara. "Počas popoludnia sa prenesieme aj do sveta súčasnej a dobovej módy a vrátime do obdobia baroka, rokoka a do obdobia od francúzskej revolúcie až po cisárovnú Sisi," doplnila Remiárová.Chýbať nebude ani renesančný tábor s rytierskymi súbojmi, žongléri, tančiarne pre deti, ochutnávka dobových jedál či pokus o rekord v spoločnom vyfarbovaní veľkej omaľovánky. Podujatie Cestovanie časom 2017 ukončí o 20.00 h koncert Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala.