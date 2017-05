V Umelke je prehliadka súčasného slovenského výtvarného umenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 12. mája (TASR) – V bratislavskej galérii Umelka je XXVI. Salón 2017 Spoločnosti voľných výtvarných umelcov (SVVU). Diela 60 členov SVVU predstavujú pestré podoby ich novej tvorby v oblasti maľby, kresby, grafiky, fotografie, sochy, objektu, inštalácie a videa.konštatovala na štvrtkovej (11.5.) vernisáži kurátorka výstavy Dagmar Srnenská.Komunikácia plus a Komunikácia mínus je 1,7 metra vysoká kruhová inštalácia 30 telefonujúcich postáv sediacich na oceľových tyčiach od Ivety Tomanovej. Objekty z rôzneho materiálu vytvorili Milan Lukáč, Alojz Drahoš, Marek Žitňan, Bohdan Jelínek, Ladislav Černý, Jana Kubičková, Marián Drugda či Vladimír Nahálka. Niektoré majú aj dva metre.povedal pre TASR pri svojom objekte svietiacej Eiffelovky Vivat Paris Miloš Vanko, ktorý namaľoval aj obraz Alfa a Omega alebo koniec sumca dunajského.Závesné priestorové obrazy dodali Dušan Sekela, Milan Tvrdoň, Emil Fulka, Zuzana Neumannová a ďalší. Akrylové a olejomaľby vytvorili Violeta Bázlik Králová, Igor a Júlia Piačkovci, Miloš Šimurda, Svetozár Králik, Jarmila Veľká, Eva B. Linhartová a iní maliari.Výstava potrvá do 28 mája.povedal v závere príhovoru predseda Slovenskej výtvarnej únie Pavol Kráľ, ktorý má na výstave obraz Close Your Eyes and l'll Kiss You II. vytvorený kombinovanou technikou.