V úmornej horúčave Senica remizovala so Slovanom.Predviedol sa Vaščák

Senica: Plach – Medvěděv, Ranko, Jarabica, Otrísal – Richtárech, Krč (77. Červeňák) – Obiechina, Vaščák (85. Reľovský), Martišiak – Romulo (65. Smékal)

Slovan: Greif – Kotula, Saláta, Rundič, Sekulić – Droppa (62. de Kamps - Schet (78. Oršula), Savičevič (86. de Sa), Hološko – Mareš, Čavrič



Ivan Vrabec, tréner Senice: "My sme dnes podali jeden oduševnený a zodpovedný výkon, keď si chalani siahli na dno svojich síl. Zápas sa nezačal vyvíjať priaznivo, skoro sme inkasovali. Hrali sme na čo máme, zo zabezpečenej obrany. Vedeli sme, že Slovan má trochu problémy pri rýchlych protiútokoch, čo sme chceli využiť. V prvom polčase sme sa možno do šancí nedostávali, ale v druhom sme už boli podstatne nebezpečnejší. Aj keď sme prehrávali 0:1, chlapcom sme prízvukovali, že v tomto zápase to môžeme zlomiť a nakoniec sa nám to podarilo, za čo hráčom ďakujem."



Ivan Vukomanović, tréner Slovana: "Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas s nepríjemným súperom, ktorý sa bude sústrediť predovšetkým na defenzívu. Som rád, že sme dali skorý gól a po akcii, ktorú nacvičujeme na tréningu. Chceli sme pokračovať v nastúpenom tempe, ale chýbala nám finálna akcia, prihrávka. V druhom polčase sme chceli pokračovať v nátlakovej hre a skórovať. To sa nám nepodarilo a napokon sme inkasovali v závere gól, keď nám už trochu chýbala koncentrácia. Gratulujem súperovi za sympatický výkon a prajem mu ďalšie úspechy."





1. FC Tatran Prešov: Talian – Sedlák, Kačala, Katona, Grešák – Dzurík, Miliutin, Adekunle, Lenárt (67. Hovančík) – Więzik (75. Špyrka), Udeh

FC Nitra: Hroššo – Niba, Križan, Kóňa, Balaj (79. Charizopulos) – Valenta (84. Steinhübel), Chovanec, Kotrík, Šimončič – Ivančík (66. Ngeyitala), Kuník

Senica 4. augusta (TASR) - V úvodnom zápase 3. kola nastúpili Záhoráci s tromi novým akvizíciami - stopérom Jarabicom a záložníkmi Vaščákom a Obiechinom. V zostave Slovana sa objavil prvýkrát Droppa. Belasí mali výborný vstup do zápasu, keď už v 2. minúte strelili gól. Po prihrávke Čavriča, ktorý dostal až priveľa priestoru v pokutovom území, Mareš zvnútra 16-ky prestrelil Placha. V prvom polčase Slovan predviedol profesorský výkon, mal síce loptu viac na svojich kopačkách, ale jeho hre chýbal väčší pohyb a nasadenie. Záhoráci bojovali a dostali sa aj do jednej šance na vyrovnanie. V 34. minúte po krásnej kombinácii a centri Otrísala zakončoval v 16-ke Vaščák, loptu však zle trafil a tá išla mimo brány.V úmornej horúčave bolo aj na začiatku druhého polčasu slabé tempo. Profesorský Slovan sa nedostával do zakočenia. Záhoráci postupom času zvýšili bojovnosť, ktorá im priniesla zaslúžené ovocie. V 71. minúte senický rýchly brejk, keď Vaščák vysunul Obiechina, ten si zasekol v 16-ke obrancu, jeho strelu brankár vytlačil končekmi prstov na roh, po jeho zahratí hlavičkoval Jarabica len do Greifa. O päť minút sa dostal k nakopnutej lopte Smékal, z dobrej pozície prestreil bránu Slovana. Jediná vážnejšia strela Slovana bola v 78. minúte, keď Sekulič nastrelil brvno Plachovej brány. Zaslúžené vyrovnanie prinesla 81. minúta, po priamom kope Richtárecha priťukol jeden so Seničanov loptu na zadnú žrď, kde bol pripravený Vaščák a vo svojom premierovom zápase v senickom drese strelil aj premiérový gól. V samotnom závere sa už nič neudialo, Slovan na Záhorí nenadchol a mladí Seničania zaslúžene získali cenný bod.XXXZápas vlaňajšieho nováčika s tohtoročným mohli lepšie začať Prešovčania. V 11. minúte sa po rohovom kope dostal k zakončeniu Wiezik, ale zblízka nenamieril presne. Ďalšie minúty prvého dejstva priniesli vyrovnaný futbal. Oba tímy sa snažili o úvodný gól, no defenzívy pracovali spoľahlivo a tak sa hráči do zakončenia príliš nedostávali. Skóre neotvoril ani Sedlák, ktorý v závere prvého polčasu ďalekonosnú strelu namieril do hornej žŕdky Hroššovej bránky.Ako namieriť spoza šestnástky ukázal Prešovčanom hosťujúci Kóňa. Ten sa v 59. minúte dostal k zakončeniu pred pokutovým územím a nedal Talianovi šancu - 0:1 Prešovčania sa z inkasovaného gólu ťažko spamätávali a to využili hostia. Snahy domácich o vyrovnanie brzdili už v zárodku a v 70. minúte dosiahli dôležitý druhý gól. Zmätky v obrane súpera využil Valenta a zblízka upravil na 0:2. Keď o štyri minúty zapadol za Talianov chrbát aj strieľaný center Chovanca, bolo o víťazovi rozhodnuté. Za komfortného stavu hosťujúci Šimončič v 78. minúte síce nepremenil penaltu, no o päť minút na to utešenou strelou z diaľky pridal štvrtý nitriansky gól. Nitrania sú tak po 3. kole naďalej nezdolaní a naďalej bez inkasovaného gólu.