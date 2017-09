V únii treba rokovať, nie postaviť si hlavu, uviedla V. Remišová

Na snímke poslankyňa Veronika Remišová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 6. septembra (TASR) - V Európskej únii to nefunguje tak, že si postavíme hlavu, dáme žalobu a myslíme si, že problém je tým vyriešený. V únii treba rokovať. V reakcii na dnešné rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu to pre TASR uviedla poslankyňa OĽaNO Veronika Remišová. Súdny dvor zamietol žaloby Slovenska a Maďarska proti dočasnému mechanizmu EÚ na prerozdeľovanie utečencov na základe kvót.doplnila. Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa nej urobil v prvom rade chybu, keď podpísal Lisabonskú zmluvu bez vyrokovania výnimiek, ktoré zohľadňujú slovenský národný záujem.zdôraznila Remišová.Dodala, že smernica je nevýhodná pre celú strednú EÚ a Slovensko bolo dlhodobo proti nej, Macron rokoval dovtedy, kým Fico na smernicu nepristúpil.uzavrela Remišová.Žaloby Slovenska a Maďarska sa týkali rozhodnutia Rady EÚ z roku 2015, ktoré bolo reakciou na migračnú krízu a jeho cieľom je pomôcť Taliansku a Grécku čeliť masívnemu prílevu utečencov. Toto rozhodnutie predpokladá počas obdobia dvoch rokov (do 26. septembra 2017) premiestnenie 120.000 osôb žiadajúcich o medzinárodnú ochranu z dvoch uvedených krajín do iných členských štátov Únie.