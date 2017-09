V Uruguaji odštartoval súd s chuligánmi, ktorí napadli rozhodcov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Montevideo 26. septembra (TASR) - V hlavnom meste Uruguaja sa začal súd s futbalovými chuligánmi, ktorí napadli dvojicu rozhodcov. Výtržníci zaútočili na muža a ženu počas sobotňajšieho zápasu druhej ligy do 19 rokov medzi tímami Basanez a Platense.Uruguajská futbalová asociácia na druhý deň zrušila všetky zápasy organizované pod jej hlavičkou po tom, čo rozhodcovia protestovali proti násiliu a odmietli nastúpiť na stretnutia. Funkcionári by sa mali v stredu dohodnúť, či bude zákaz futbalových duelov pokračovať.Svedkovia vypovedali pred sudkyňou Juliou Stariccovou, že násilnosti sa začali po tom, čo dieťa, podporované svojím otcom, začalo hádzať na ihrisko kamene. Partner rozhodkyne požiadal, aby dieťa prestalo, čo viedlo k hádke s ďalšími divákmi, ktorí potom zaútočili na arbitrov.Právnik rozhodcovskej únie krajiny Fernando de Los Santos uviedol, že dvojica utrpela modriny na celom tele.povedal Los Santos.Funkcionári klubov Basanez a Platense v stanovisku odsúdili toto násilie. Basanez zároveň oznámil, že už vyhodil jedného z hráčov, ktorý sa zaplietol do útoku. Informovala agentúra AP.