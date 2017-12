V USA boli Vianoce v minulosti zakázané

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo

Washington 23. decembra (TASR) – Po ulici chodí muž a vykrikuje "žiadne Vianoce". Tradičné vianočné jedlá sú zakázané, kostoly sú zatvorené a deti museli ísť do školy. Toto nie je scéna z hollywoodskeho filmu, ale realita v americkom meste Boston v roku 1647. Vianoce tam boli vtedy zakázané, pripomenul denník Washington Post."Žiadne ovocné koláče a už vôbec nie vianočný puding. Akékoľvek porušenie zákazu Vianoc bolo trestným činom," napísali noviny.Puritáni, ktorí sa začiatkom 17. storočia presťahovali z Anglicka do Spojených štátov na pobrežie dnešného štátu Massachusetts, považovali Vianoce za bezbožný, pohanský rituál a zakázali preto ich slávenie a dodržiavanie akýchkoľvek zvykov spojených s Vianocami."Zbožní puritáni, ktorí sa v roku 1630 doplavili z Anglicka a založili kolóniu v Massachusettskej zátoke, priniesli so sebou niečo, čo sa môže zdať oddaným kresťanom prekvapujúce – opovrhovanie Vianocami," uviedla na svojom portáli televízna stanica History.Podľa puritánskej interpretácie Biblie nie je v tejto knihe žiadny podklad pre slávenie Vianoc a 25. december by mal byť dňom pôstu a pokory za spáchané hriechy. Vianoce boli zakázané nielen pred 370 rokmi v Bostone, ale viackrát a na viacerých miestach počas ďalších dvoch storočí. K prisťahovalcom v Massachusettskej zátoke sa pridali aj puritáni v Novom Anglicku.Vianoce rozdeľovali v Novom svete nielen kresťanov a puritánov, ale aj Severanov a Južanov. Prví dávali prednosť Dňu vďakyvzdania, druhí považovali za hlavný sviatok Vianoce. Kým Severania Vianoce zakazovali, Južania v štátoch Alabama, Louisiana a Arkansas ich ustanovili za oficiálny sviatok desaťročia predtým, než boli uznané na celonárodnej úrovni."Až v roku 1870 boli Vianoce uznané ako oficiálny, celonárodný sviatok," uviedol Washington Post s tým, že vtedajší prezident Ulysses S. Grant sa týmto krokom snažil zjednotiť národ.Diskusie týkajúce sa Vianoc sa síce potom objavili v USA ešte niekoľkokrát, teraz už sú ale Američania v tejto otázke zjednotení – Vianoce oslavuje až deväť z desiatich. Kým pre niektorých sú náboženským sviatkom, pre iných kultúrnym či rodinným, vyplýva z decembrového prieskumu verejnej mienky inštitútu Pew Research Center.Spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová