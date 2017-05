V USA existujú priepastné rozdiely v dĺžke života

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 27. mája (TASR) - V očakávanej dĺžke života obyvateľov môže byť medzi rôznymi časťami Spojených štátov rozdiel až 20 rokov. Vyplýva to z analýzy vypracovanej americkými odborníkmi na zdravie. Tento rozdiel sa podľa nich navyše zväčšuje.uviedla rozhlasová stanica NPR.povedal pre NPR Christopher Murray, ktorý sa na výskume podieľal.Odborníci analyzovali údaje z každého okresu v krajine od roku 1980 do roku 2014. Hoci rozdiely v dĺžke života v rôznych častiach USA nie sú ničím novým, ich rozsah expertov prekvapil.uviedol Murray.V okresoch s najdlhšou očakávanou dĺžkou života žijú ľudia približne 87 rokov, v okresoch s najkratšou očakávanou dĺžkou života 67 rokov. Rozdiel medzi nimi je teda 20 rokov.Z vyhliadky na najdlhší život v krajine sa môžu tešiť ľudia žijúci v okrese Marin v štáte Kalifornia a v okrese Summit v štáte Colorado. Ide o bohaté okresy s vysokou úrovňou vzdelanosti.Najkratšiu očakávanú dĺžku života majú obyvatelia okresu Oglala Lakota v štáte Južná Dakota, ktorého súčasťou je aj indiánska rezervácia Pine Ridge. Oveľa lepšie na tom nie sú ani Američania žijúci na juhu údolia rieky Mississippi a v častiach štátov Západná Virgínia a Kentucky. Pre tieto oblasti je charakteristická väčšia chudoba a nižšia miera vzdelanosti.Vedci zistili, že uvedený rozdiel v očakávanej dĺžke života sa ešte zväčšuje a neexistuje náznak toho, že by sa to malo zastaviť.uviedol Murray.Príčiny zväčšujúcej sa priepasti sú podľa odborníka zložité, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že okresy s najkratšou dĺžkou života nedosiahli počas sledovaného obdobia takmer žiadny pokrok v boji proti závažným zdravotným problémom, akými sú fajčenie a obezita.vysvetlil Murray.Najväčší pokrok urobili okresy v centrálnej časti štátu Colorado, na Aljaške a pozdĺž oboch pobreží krajiny. Najmenšie zmeny smerom k lepšiemu zaznamenali južné okresy v oblasti od Oklahomy po Západnú Virgíniu.