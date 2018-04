V USA obvinili Bulhara z vývozu lietadlových dielov do Sýrie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miami 12. apríla (TASR) - Americké úrady zatkli Bulhara za prípravu podvodu voči Spojeným štátom a za ilegálny vývoz lietadlových častí a vybavenia do Sýrie. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.Americké ministerstvo spravodlivosti v tlačovom vyhlásení napísalo, že 29-ročný bulharský občan Žeľaz Andreev čelí federálnym obvineniam v regióne južná Florida.V súdnych dokumentoch sa uvádza, že Andreev pracoval v bulharskej pobočke firmy AW-Tronics, exportnej spoločnosti so sídlom vo floridskom meste Miami, keď predal tovar s dvojakým využitím - teda civilným aj vojenským - aerolíniám Syrian Arab Airlines vlastneným vládou prezidenta Bašára Asada.V tlačovej správe sa tiež píše, že Úrad pre kontrolu zahraničného majetku (OFAC), patriaci pod americké ministerstvo financií, zablokoval spomínaným aerolíniám prepravu zbraní a streliva do Sýrie v súvislosti s libanonským hnutím Hizballáh, ktoré USA pokladajú za teroristickú organizáciu, a s iránskymi Revolučnými gardami.