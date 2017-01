V USA sa pre oteplenie premnožujú kliešte, zabíjajú losy

Ilustračné foto Foto: TASR Ilustračné foto Foto: TASR

Washington 30. januára (TASR) – Kliešte devastujú populáciu losov v amerických štátoch Maine, Vermont a New Hampshire. Za obeť im padá až 70 percent losích mláďat.Kliešte sú na severe Spojených štátov podľa vedcov premnožené pre teplejšie počasie a kratšie zimy. Dospelá samička kliešťa sa dokáže zväčšiť až na veľkosť hrozna a nacicať sa až štyrmi mililitrami krvi. Na jednom zvierati ich môžu byť desaťtisíce."Z tých losov doslova vytiekla krv. Je to také hnusné, ako si len viete predstaviť," uviedol pre denník Boston Globe vedúci oddelenia prírodných zdrojov na Univerzite New Hampshire Pete Pekins.Pre denník Washington Post dodal, že zvieratá chradnú každým dňom. "Každý deň zožerú množstvo potravy, ale jednoducho nemôžu prijať dostatok proteínov na boj s takouto stratou krvi," povedal Pekins. Týka sa to najmä mláďat.Univerzita vykonáva najväčší výskum losov v danej oblasti v histórii. Vedci si myslia, že ak budú losy naďalej takto pre kliešte trpieť, začnú sa presúvať na sever smerom do Kanady. Tie, ktoré zostanú, budú mať podlomené zdravie a oslabenú schopnosť reprodukcie."Je to ako pochmúrny hororový film," povedal biológ Lee Kantar."Na losy sa kliešte prichytia v obrovských množstvách. Losy sa potom toľko škriabu o stromy až si zoderú kožu," popísal situáciu sprievodca z New Hampshire. Zvieratá potom podľa neho vyzerajú ako duchovia.V štáte New Hampshire žilo začiatkom tohto storočia približne 7500 losov. Dnes ich je 4000. V štáte Vermont napočítali vedci pred desiatimi rokmi 5000 zvierat, dnes len 2200."Zmena klímy má dôsledky. Uplynulé dve desaťročia sme videli kratšie zimy," povedal pre Boston Globe Kent Gustafson, ochranár z New Hampshire."Uplynulých desať, pätnásť rokov sme zaznamenali teplejšie zimy a menej snehu. Zároveň sme mali jedny z najteplejších rokov v histórii merania," uviedol pre Washington Post meteorológ Eric Sinsabaugh.Kliešte sa po dosiahnutí dospelosti na jeseň sformujú do veľkých zhlukov, prichytávajú sa na zvieratá a zostávajú na nich po celý svoj životný cyklus. Neskorší príchod zimy znamená pre kliešte dlhšie obdobie, ktoré majú na prichytenie sa na zvieratá.Kliešťom ale podľa výskumníkov pomohli aj samé losy. V uplynulých desaťročiach totiž niekoľkonásobne vzrástla ich populácia, čo znamená viac hostiteľov pre kliešte.Napríklad v New Hampshire žilo v polovici minulého storočia len 50 losov, dnes ich je tam 4000. Populácia tohto severského zvieraťa vzrástla vďaka obmedzeniu poľovníctva a premene pasienkov späť na lesy. Poľovníci sa pre súčasný problém ozývajú znova.Los je pre severovýchod Spojených štátov ikonickým zvieraťom a jedným z hlavných lákadiel turistov.