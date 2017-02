V USA sa pripravujú na mohutnú fujavicu, školy majú prázdniny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Albany 9. februára (TASR) - Stovky škôl pozatvárali dnes v oblasti od východného cípu ostrova Long Island po Albany, hlavné mesto amerického štátu New York na severovýchode krajiny. Dôvodom je mohutná snehová víchrica, ktorá by do tejto časti Spojených štátov mala priniesť husté sneženie. Meteorológovia očakávajú viac než 30 centimetrov nového snehu.Národná meteorologická služba vydala varovanie pred fujavicou platné do 18.00 h miestneho času. Prudký vietor so snehom znížia viditeľnosť v okresoch Nassau a Suffolk na Long Islande.Sneh spomalil rannú premávku severne od New Yorku, biela vrstva pokryla diaľnice i bočné cesty v oblasti Albany.Meteorológovia predpovedali rôznu intenzitu sneženia, od piatich centimetrov v strednej časti štátu New Yorku po viac než 30 centimetrov v Hudson Valley, meste New York či ostrove Long Island.Okrem snehovej kalamity sa majú Američania na severovýchode USA pripraviť na výpadky prúdu a prudký vietor; v pobrežných častiach hrozia záplavy. Sila vetra môže v nárazoch dosahovať 45 kilometrov za hodinu.Agentúra AP napísala, že môže ísť o najsilnejšiu snehovú víchricu počas tejto zimy.