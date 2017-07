V USA sa viacero ľudí nakazilo salmonelou zrejme z papáje

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 26. júla (TASR) - Americkí zdravotníci pátrajú po zdroji šírenia salmonely, ktorá bude mať zrejme korene v papájach dovážaných z Mexika. Salmonelou sa náhle nakazilo 46 osôb v 12 štátoch USA, na následky tohto ochorenia zomrela jedna osoba v New Yorku. Informovala o tom dnes agentúra AP.Federálny Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v utorok oznámil, že do nemocnice prijali celkovo 12 osôb. Orgán preveruje podozrenie, podľa ktorého by sa salmonela mohla šíriť z kontaminovaných papájí značky Maradol.FDA preto varoval spotrebiteľov, aby nekonzumovali papáje karibskej značky Maradol.V americkom štáte New York zatiaľ evidujú 13 prípadov salmonely, v New Jersey ich je 12. Štát Virgínia hlási šesť prípadov, päť Maryland a štyri Pensylvánia. Zdravotníci v štátoch Iowa, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Minnesota, Texas a Utah zatiaľ evidujú po jednom prípade salmonely.