V USA urobia výnimku, prijmú tento týždeň 872 preverených utečencov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 31. januára (TASR) – Napriek dočasnému zastaveniu prijímania migrantov Spojenými štátmi, ktoré v piatok svojím dekrétom nariadil prezident Donald Trump, americká vláda tento týždeň vpustí do USA 872 utečencov. Vyplýva to z interného dokumentu ministerstva pre vnútornú bezpečnosť (DHS), ktoré má k dispozícii agentúra Reuters.Nemenovaný predstaviteľ ministerstva túto skutočnosť potvrdil s tým, že ide o utečencov, ktorých presídlenie bolo schválené ešte predtým, než dekrét nadobudol účinnosť. V dokumente sa neuvádza, z akých krajín pochádzajú.Predstaviteľ DHS nevedel povedať, či budú poskytnuté ďalšie výnimky.Trump svojimi dekrétmi na 120 dní pozastavil program prijímania utečencov. Občania Iraku, Sýrie, Iránu, Sudánu, Líbye, Somálska a Jemenu nebudú môcť 90 dní cestovať do USA. Trumpovo nariadenie je najprísnejšie voči Sýrčanom - na neurčitý čas zakázal vstup do USA každému z tejto krajiny, vrátane ľudí utekajúcich pred občianskou vojnou.Tieto opatrenia vyvolali protesty nielen v USA, ale aj vo svete a spôsobili chaos na amerických letiskách. Občania spomínaných krajín boli dočasne zadržaní alebo deportovaní a niektorým neumožnili nastúpiť do lietadiel smerujúcich do Spojených štátov.Podľa interného dokumentu DHS medzi piatkovým popoludním a pondelňajším dopoludním nebolo 348 držiteľom víz umožnené nastúpiť na lety do USA. Ďalších viac ako 200 ľudí síce v Spojených štátoch pristálo, ale bol im odmietnutý vstup p na ich územie. Viac ako 735 ľudí, vrátane 394 držiteľov zelenej karty, v rovnakom časovom období vypočuli na letiskách pracovníci Úradu pre clá a ochranu hraníc (CBP).Opoziční demokrati v americkom Kongrese sa pokúšajú dosiahnuť zrušenie spomínaného nariadenia. Ich líder v Senáte Chuck Schumer avizoval predloženie príslušného zákona, toto úsilie má však v Kongrese ovládanom republikánmi mizivú šancu na úspech." vyhlásil Schumer na pondelňajšom proteste pred Najvyšším súdom USA vo Washingtone.Nancy Pelosiová, líderka demokratickej menšiny v Snemovni reprezentantov, ktorá sa na proteste tiež zúčastnila, označila prezidentov dekrét za protiústavný a nemorálny.Podľa Trumpovho hovorcu Seana Spicera podporuje spomínaný dekrét väčšina Američanov. "vyhlásil Spicer v pondelok na tlačovej konferencii, odvolávajúc sa na prieskumy, ktoré však nekonkretizoval.