V USA uviedli do služby v armáde novú lietadlovú loď

Prezident Donald Trump na uvedení novej lietadlovej lode. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 22. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa dnes zúčastnil na slávnostnom obrade uvedenia do služby najnovšej a najmodernejšej lietadlovej lode americkej vojenskej flotily.Lietadlová loď USS Gerald R. Ford - pomenovaná po 38. prezidentovi USA - je súčasne aj najdrahšou vojnovou loďou vyrobenou pre americké námorníctvo. Jej stavba stála 12,9 miliardy dolárov. Na svoju prvú vojenskú misiu by mala vyplávať v roku 2021.Trump dnes na slávnostnom obrade na námornej základni Norfolk v americkom štáte Virgínia označil loď USS Gerald R. Ford zaVysvetlil, že pre priateľov Spojených štátov budezárukou bezpečia, zatiaľ čo "naši nepriatelia sa budú triasť od strachu", leboVo svojom prejave Trump vyzval skoncovať so škrtmi v rozpočte na obranu, ktoré robila administratíva jeho predchodcu Baracka Obamu. Podľa Trumpa totiž takýto prístup viedol k nedostatku investícii a zhoršeniu bojaschopnosti armády USA.