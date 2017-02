V USA vydražia Nobelovu cenu mexického experta na odzbrojenie

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. februára (TASR) - Medaila z Nobelovej ceny mieru, ktorú v roku 1982 dostal mexický diplomat a expert na jadrové odzbrojenie Alfonso García Robles, ide v apríli do dražby. V New Yorku to dnes, v deň 50. výročia podpísania zmluvy, ktorá vytvorila bezjadrovú zónu v Latinskej Amerike a Karibiku, oznámila aukčná sieň Christie's.Rozhodujúcou silou, ktorá prispela k uzavretiu tejto zmluvy, bol práve zosnulý García Robles. Bol ministrom zahraničných vecí a veľvyslancom, kým sa stal stálym zástupcom Mexika vo výbore Valného zhromaždenia OSN pre odzbrojenie a medzinárodnú bezpečnosť.Špecialistka uvedenej aukčnej siete Becky MacGuireová povedala, že medaila z 18-karátového zlata, ktorú ponúka na predaj laureátova rodina, je "hmatateľný symbol zápasu ľudstva o mier".Christie's odhaduje jej predajnú cenu na 400.000 až 600.000 amerických dolárov.Medaila bude súčasťou dražby dekoratívneho umenia a predmetov kultúrneho významu, ktorá sa uskutoční 28. apríla.