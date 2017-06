V USA vyslali chybnú správu o zemetrasení. Teraz to musia vysvetľovať

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Washington 22. júna (TASR) - Americká geologická služba USGS musí dnes vysvetľovať, prečo v stredu podvečer vydala falošnú správu o silnom podmorskom zemetrasení s magnitúdou 6,8 pri pobreží Kalifornie. Automaticky generovaná správa sa stihla rozšíriť po sociálnych sieťach a vyvolať pohotovosť v médiách, čo vystrašilo Američanov.Informácia o obrovskom zemetrasení v blízkosti kalifornského mesta Santa Barbara, ktoré v skutočnosti nenastalo, bola vydaná o 16.49 h miestneho času (dnes o 01.49 h SELČ), vysvetľovala vo vyhlásení vzniknutú situáciu USGS.Chyba očividne vznikla po tom, čo vedci vstúpili do digitálneho archívu a znovu prezerali údaje z predchádzajúceho zemetrasenia z júna 1925. Sotfvér to nesprávne vyhodnotil ako súčasnú udalosť, dodala geologická služba.Miestni obyvatelia boli výstrahou zmätení a reagovali na udalosť na internete, zakrátko však bolo varovanie vymazané.Americká televízia ABC informovala, že správa obsahovala dátum 29. jún 2025. Kliknutím na ňu sa užívatelia dostali priamo na stránku USGS, kde sa však uvádzalo, že zemetrasenie vzniklo v roku 1925.Denník Los Angeles Times uviedol, že lokalita vtedajšieho zemetrasenia, pri ktorom zahynulo 13 ľudí, bola zaznamenaná nesprávne, preto sa ju vedci snažili opraviť, čo vyústilo do vyslania falošného varovania.dodala služba USGS vo vyhlásení.