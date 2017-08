V USA vytláča ázijský kapor domáce druhy rýb

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. augusta (TASR) – Americkí zoológovia a rybári bojujú proti invazívnemu druhu ryby – ázijskému kaprovi. Dostal sa už takmer aj do Veľkých jazier, významného strediska rybárskeho priemyslu na severe krajiny.informovala verejnoprávna rozhlasová stanica NPR s tým, že ázijského kapra chytili rybári len necelých 15 kilometrov od jazera Michigan.Odborníci plánujú zdokonaliť stavidlá a hrádze tak, aby ázijskému kaprovi zahatali cestu, ale minimalizovali dosah na prepravu po vodných tokoch. Žiadajú na to 275 miliónov dolárov.Do vôd v USA sa v uplynulých desaťročiach dostalo celkovo sedem druhov kapra pochádzajúcich z Ázie. Odborníci ich pôvodne nasadili do vôd na juhovýchode krajiny na kontrolu buriny a parazitov v akvakultúrach. Kapry sa však rýchlo rozšírili vodným systémom rieky Mississippi smerom na sever a svojím počtom začali vytláčať miestne druhy rýb.napísali vedci v správe uverejnenej na portáli Scientific American.Ázijský kapor je podľa vedcov odolný, kladie stovky tisíc ikier a rýchlo sa rozširuje do nových oblastí, pričom je schopný preskočiť nízke hrádze. Predstavuje hrozbu nielen pre Veľké jazerá, ale aj pre ďalšie rieky a jazerá napojené na rieku Mississippi.Federálna aj štátne vlády už doteraz minuli na boj proti tomuto invazívnemu druhu milióny dolárov. Nainštalovali napríklad podvodné elektrické bariéry, ale odborníci sa sťažujú, že nefungujú tak, ako by mali, a kapry sa šíria ďalej.