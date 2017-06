V USA zatkli ženu, ktorá vyniesla tajný dokument NSA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 6. júna (TASR) - Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) zadržal cez víkend v americkom štáte Georgia 25-ročnú ženu, ktorá mala investigatívnej webovej stránke The Intercept odovzdávať tajné informácie Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA). Oznámilo to v pondelok ministerstvo spravodlivosti USA.Podľa ministerstva zatkla FBI 25-ročnú Realitu Leigh Winnerovú v sobotu v jej dome v meste Augusta. V pondelok na ňu bolo podané trestné oznámenie za vynášanie utajovaných materiálov z vládnej inštitúcie a ich odovzdanie spravodajskej stránke. Názov stránky sa v oznámení neuvádza, nemenovaný federálny úradník však televízii NBC News potvrdil, že Winnerová je osobou, ktorá vyniesla dokument uverejnený na stránke The Intercept.K obvineniu ženy, ktorá pracuje pre americkú vládu, došlo podľa NBC News len hodinu po tom, čo stránka Intercept zverejnila dokument NSA z 5. mája 2017 obsahujúci nové podrobnosti o pokusoch ruských hackerov preniknúť do hlasovacích systémov týždeň pred prezidentskými voľbami v Spojených štátoch v novembri 2016.Hoci sa v dokumente konštatuje, že tieto pokusy ruskej vojenskej rozviedky nijako neovplyvnili hlasovanie, jednoznačne z neho vyplýva, že boli závažnejšie ako sa doteraz predpokladalo. Okrem iného sú doložené aj útoky na systémy registrácie voličov.Winnerová od februára pracovala v spoločnosti Pluribus International Corporation, ktorá je dodávateľom bezpečnostných systémov pre americkú vládu, kde dostala bezpečnostnú previerku. Na výsluchu sa priznala, že tlačila tajné spravodajské materiály a v máji ich poslala webovej platforme. Dokumenty tlačilo celkom šesť ľudí, ale len Winnerová mala e-mailový kontakt s platformou.V prípade uznania za vinnú hrozí Winnerovej desať rokov väzenia.Námestník ministra spravodlivosti USA Rod Rosenstein na zadržanie Winnerovej reagoval slovami, že neoprávnené zverejnenie utajovaných skutočností ohrozuje národnú bezpečnosť a podkopáva dôveru vo vládu.Stránku The Intercept založili vo februári 2014 novinári Glenn Greenwald a Jeremy Scahill a producentka dokumentárnych filmov Laura Poitrasová. Pranieruje napríklad zneužívanie justície, porušovanie občianskych slobôd, spoločenskú nerovnosť a všetky formy finančnej a politickej korupcie.