V utorok odchádzajú volejbalisti na ME do Poľska. V tíme päť nováčikov

Na snímke kapitán slovenskej volejbalovej reprezentácie mužov Emanuel Kohút dvíha činky počas tréningu v posilňovni pred odchodom na ME v Bratislave v pondelok 21. augusta 2017. Foto: Tréning slovenských volejbalistov pred odchodom na ME Foto: Tréning slovenských volejbalistov pred odchodom na ME

Nominácia Slovenska na ME:



Nahrávači: Juraj Zaťko (VKP Bystrina SPU Nitra), Daniel Končal (ČEZ Karlovarsko, ČR)



Smečiari: Matej Paták (Aluron Virtu Warta Zawiercie, Poľ.), Štefan Chrtiansky (Hypo Tirol Alpenvolleys, Rak./Nem.), Marcel Lux (VK MIRAD PU Prešov), Michal Petráš (SK Posojilnica Aich Dob, Rak.)



Blokári: Emanuel Kohút (GKS Katowice, Poľ.), Peter Ondrovič (VK Jihostroj České Budejovice, ČR), Radoslav Prešinský (ČEZ Karlovarsko, ČR), Marek Ludha (VK Prievidza)



Univerzáli: Milan Bencz (Impavida Ortona, Tal.), Peter Mlynarčík (Hypo Tirol Alpenvolleys, Rak./Nem.)



Liberá: Matej Kubš (VK Prievidza), Martin Turis (AERO Odolena Voda, ČR)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Tesne pred odchodom na majstrovstvá Európy v Poľsku musel tréner slovenskej volejbalovej reprezentácie Andrej Kravárik urobiť vynútenú zmenu v nominácii. Zraneného blokára Šimona Krajčoviča nahradil Marek Ludha, ktorý sa už v pondelok pripojil k tímu. Na šampionát tak napokon pocestuje päť nováčikov.povedal Kravárik na brífingu v bratislavskom Strength Institute. Namiesto Krajčoviča povolal realizačný tím Ludhu, ktorý absolvoval s tímom časť záverečnej prípravy v Nitre.dodal Kravárik. Dvadsaťtriročný blokár sa dozvedel, že pocestuje na svoje prvé majstrovstvá Európy, v nedeľu.uviedol Ludha a dodal:Krajčovič bol blízko, aby sa predstavil na svojich druhých majstrovstvách Európy. V uplynulých rokoch ho však prenasleduje smola. V roku 2014 vynechal domáci európsky šampionát v Nitre pre zranenie ramena, o rok neskôr si na seniorských majstrovstvách Európy v Taliansku vážne zranil koleno v druhom zápase s Ruskom a vynechal celú klubovú sezónu.vyhlásil Krajčovič.Slováci sa na ME predstavia v B-skupine v Štetíne postupne v piatok proti Česku, v nedeľu proti Taliansku a v poslednom zápase skupiny ich čaká Nemecko. Víťaz skupiny postúpi do štvrťfinále, tímy na druhom a treťom mieste si zahrajú osemfinále, posledný na turnaji skončí. Do dejiska ME odletia slovenskí volejbalisti v utorok.