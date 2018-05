V utorok uplynie sto rokov od narodenia herečky SND Oľgy Budskej

Na archívnej snímke Oľga Budská. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) - Dnes uplynie sto rokov od narodenia herečky Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave Oľgy Budskej, v minulosti známej ako Bell-Olga.Oľga Budská, rodená Širchichová sa narodila 29. mája 1918 v Trenčíne. Divadlu sa venovala už ako malé dievča. Už popri gymnáziu študovala spev u profesora Arnolda Flögla na bratislavskej Mestskej organovej a hudobnej škole (1935-1937) a neskôr (1937-1939) aj herectvo u profesora Janka Borodáča na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave.Prvýkrát sa Oľga Budská na dosky SND postavila v roku 1939 ako hosťujúca subreta v operete. Od roku 1941 bola v stálom angažmán. Členka Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave pôsobila najskôr v operete (1941-1945), neskôr sa stala sólistkou opery (1945-1946) a najdlhšie vo svojej profesionálnej kariére bola členkou činoherného súboru (1946-1976). Jej manželom bol významný divadelný režisér Jozef Budský, s ktorým sa zoznámila na divadelných doskách. Spoločne hrali v Hamletovi.Presadila sa stvárnením zložitej psychiky krehkých a poetických hrdiniek. Aj neskorším dramatickým postavám dospelých žien prenechala zvláštnu melodramatickosť, podopretú melodičnosťou svojho hlasu podfarbeného spevnosťou a žalmovitosťou. Ako dozrievala herecky aj ľudsky, do jej prejavu sa stále viac dostával groteskný nadhľad a schopnosť vybudovať postavu ako jej dynamickú karikatúru, uviedla pre TASR Zuzana Nemcová z Divadelného ústavu. Najskôr účinkovala v operách a operetách. Zaujala v činoherných hrách Útrapy z rozumu, Rómeo a Júlia, Macbeth, Komédia omylov a iné od Shakespeara, Gorkého, Čechova a ďalších svetoznámych autorov. Spievala aj Esmeraldu v Predanej neveste a Karolku v Jenůfe. V SND pôsobila do roku 1976, keď odišla do dôchodku.Herečka si zahrala aj v slovensko-francúzskom filme Kráľovská poľovačka (1969), romantickom príbehu lásky zámockej slečny k mladému lovcovi. Zahrala si aj v televíznej rozprávke z roku 1975 Zlaté jabĺčko a televíznom filme pod režisérskou taktovkou jej manžela Jozefa Budského Višňový sad z roku 1978.Pri príležitosti jej životného jubilea vtedy 90-ročnej jubilantke pripravili prierezovú fotografickú výstavu z jej takmer 40-ročného pôsobenia na doskách v historickej budove Slovenského národného divadla. Výstava na desiatich paneloch obsahovala množstvo dokumentov, spestrilo ju niekoľko drevených plastík z tvorby jubilantky.Herečka skonala 25. mája 2015 v Bratislave iba štyri dni pred svojimi 97. narodeninami. Do poslednej chvíle bola vitálna, zaujímala sa o kultúru aj o nové trendy.