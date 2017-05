V utorok uzavrú pre opravu železničné priecestie v Čerhove

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - V utorok (23. 5.) v skorých ranných hodinách uzavrú železničné priecestie v obci Čerhov na ceste do obce Veľká Tŕňa (obe okres Trebišov). Dôvodom je jeho komplexná rekonštrukcia. Informovala o tom hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martina Pavliková.Uzávera sa začne o 6.00 h a potrvá do stredy (24. 5.) do 18.00 h. V tomto čase ŽSR demontujú starú priecestnú konštrukciu a vymenia drevené podvaly v oboch traťových koľajach za betónové. Počas druhej etapy rekonštrukcie (od 30. 5. do 1. 6.) zrealizujú montáž novej celogumovej priecestnej konštrukcie.Cestná doprava z Trebišova do Čerhova bude presmerovaná po ceste prvej triedy číslo I/79 a po ceste tretej triedy číslo 3680. Počas výluky bude dvojkoľajová železničná doprava na trati Michaľany - Slovenské Nové Mesto prevádzkovaná obojsmerne po jednej koľajovej trati.