V utorok začína elektronické žrebovanie hodnotiteľov europrojektov

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) - Od utorka (31.10.) vstupujú do platnosti ďalšie opatrenia na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov. Hlavnou zmenou sú nové pravidlá pri hodnotiteľoch projektov. Odteraz sa budú musieť elektronicky žrebovať. Informoval o tom komunikačný odbor Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.Hodnotiteľov začlenia do skupín podľa odbornosti, aby sa už nestalo, že lekár ohodnotí projekt z oblasti strojárstva či hutníctva. Zásadnou zmenou je aj to, že odteraz budú môcť projekty hodnotiť aj odborníci zo zahraničia.priblížil podpredseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorého úrad tieto opatrenia priniesol.Zároveň vzniká interný výbor pre predchádzanie vzniku neoprávnených záväzkov. Ten podľa Pellegriniho umožní reagovať rýchlejšie v prípade problémov.vymenoval. Ak by sa teda zopakoval podobný prípad, aký bol s dotáciami na vedu, čerpanie by sa mohlo stopnúť už na Slovensku.Od 31. októbra sa tiež budú musieť zverejňovať všetky pripravované národné projekty. Zároveň sa zjednoduší administrácia projektov a prijímatelia budú môcť automatizovane nahrávať účtovné doklady v strojovo spracovateľnej podobe zo svojich účtovných informačných systémov priamo do informačného systému riadenia eurofondov ITMS 2014+.Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušenie implementácie eurofondov obsahuje 36 konkrétnych opatrení. Vicepremiér Pellegrini ho spolu s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) predstavili koncom septembra tohto roku. Schválila ho vláda a pozitívne ho hodnotí aj Európska komisia. Na jeho príprave spolupracoval úrad podpredsedu vlády aj s mimovládnymi organizáciami.