V utorok začnú opravovať Račiansku ulicu, rátať treba s obmedzeniami

Na archívnej snímke oprava cesty na Panónskej ceste v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) – Jednu z najfrekventovanejších ciest v Bratislave – Račiansku ulicu - začnú celoplošne opravovať v oboch smeroch v utorok (29.5.) o 10.00 h. Vodiči jazdiaci týmto úsekom preto musia počítať s obmedzeniami. Práce majú byť ukončené do 1. júla. Informuje o tom bratislavská mestská časť Rača na svojom webe.Hlavné mesto v rámci rekonštrukcie opraví úsek dlhý zhruba 2,1 kilometra, a to od križovatky s Nobelovou po križovatku s Hečkovou ulicou v oboch smeroch.informuje Rača.Oprava Račianskej bude spočívať v odfrézovaní asfaltovej vrstvy vozovky a položení nového asfaltového krytu. Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením.V tomto týždni spustilo hlavné mesto aj opravu Budatínskej ulice a frekventovanej Brnianskej cesty. Práce tu majú byť ukončené v priebehu júna. V apríli začalo mesto rekonštruovať Bajkalskú ulicu, s prácami tu už finišujú, pre autá je už sprístupnená.priblížil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.V roku 2018 chce bratislavská samospráva opraviť celkovo 100 km jazdných pruhov. Do opráv komunikácií investuje hlavné mesto 16 miliónov eur, sedem miliónov z rozpočtu mesta a deväť miliónov eur z vládnej dotácie. Súčasťou balíka opráv je aj vybudovanie 200 bezbariérových úprav priechodov pre chodcov, oprava 19 km chodníkov a 26 bezpečnejších zastávok MHD. Väčšinu z plánovaných opráv ciest bude hlavné mesto realizovať cez letné prázdniny.