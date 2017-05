V úvodnom mítingu Diamantovej ligy triumfovala guliarka Carterová

Michelle Carterová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky



ženy

guľa: 1. Michelle Carterová (USA) 19,32, 2. Anita Mártonová (Maď.) 18,99, 3. Aliona Dubická (Biel.) 18,90



muži

400 m: 1. Steven Gardiner (Bah.) 44,60, 2. LaShawn Merritt 44,78, 3. Tony McQuay (obaja USA) 44,92

1500 m: 1. Elijah Motonei Manangoi 3:31,90, 2. Silas Kiplagat 3:32,23, 3. Bethwell Birgen (všetci Keňa) 3:32,27

Dauha 5. mája (TASR) - Atletický seriál prestížnej Diamantovej ligy sa začal v katarskej Dauha. Ako prvé skončili v disciplíne, ktorá je súčasťou seriálu, guliarky. Maximálny počet bodov získala olympijská víťazka Američanka Michelle Carterová so sezónnym maximom 19,32. Tabuľkovej líderke roka Maďarke Mártonovej sa nedarilo, skončila druhá len s 18,99, ktoré si zapísala až v poslednom šiestom pokuse.Na Hamad Bin Suhaim štadióne bolo celkove na programe 13 disciplín zaradených do seriálu. Spočiatku bolo na ploche horúco s 33 stupňami, pre úvodnú bežeckú disciplínu mužskú štvorstovku výhodné počasie. Bronzový na OH Steven Gardiner z Bahám ju zvládol za 44,60 s a len potvrdil post tabuľkovej jednotky pred skúseným, trikrát zlatým na OH, sedemnásobným majstrom sveta Američanom Merrittom.O prvý posun najlepšieho výkonu roka sa postaral v behu na 1500 m vicemajster sveta Keňan Elijah Motonei Manangoi časom 3:31,90. Celý beh ovládli Keňania, ktorí si vyhradili prvých šesť miest.